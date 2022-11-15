有的人喜歡安逸過生活，即使過得平庸也享受其中，沒想過要改變，有的人則希望每天都有不同的挑戰，喜歡追求新鮮感和刺激，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、射手座、水瓶座拒絕平庸，他們和多數人的心思不同，勇於做自己，喜歡創造屬於自己的一片天。

▍雙子座

雙子座喜新厭舊，一成不變、枯燥乏味的生活，雙子座是無法忍受的，他們喜歡嘗鮮、追求刺激，一直都很努力地在做夢，大大小小的念頭夠瘋狂、夠熱血，為的就是不留下遺憾，雙子座不甘心只當平庸的人，而是想拋開旁人的眼光，勇敢做自己。

▍射手座

射手座非常嚮往自由，他們不會甘心過著乏味枯燥和機械般的平庸生活，如果可以的話，射手座希望像一隻會飛的鳥，飛到更廣闊的世界去走走看看，在自由的天地展翅翱翔，感受生命的美好，帶著這樣的信念、這樣的理想，現實生活中的他們當然敢與眾不同、敢於求變。

▍水瓶座

思維固定、工作和生活模式一成不變，這不是他們喜歡的，對於可以自由發揮的生活方式比較嚮往，如果過著千篇一律的生活，會讓水瓶座覺得被禁錮住了，渾身不自在，他們很有主見，會跳脫常軌，勇於走自己的路。