大車隊(2640)第三季合併營收6.28億元，年增37％，稅後淨利0.86億元，年增166％，每股稅後盈餘為1.51元。累計今年前三季合併營收18.4億元，年增25％，稅後淨利2.6億元，年增79％，營業利益率18％，每股稅後盈餘4.62元，已超越去年全年的4.11元，今年營收、獲利有望再創新高。

大車隊營收包括資訊媒合服務收入、平台周邊銷售收入、其他收入，前三季主要以資訊媒合服務收入年增達23％，因疫情鬆綁，計程車媒合任務數回升，帶動交通出行服務收入呈現明顯增長，且平台周邊銷售收入因商業活動增加，廣告收入年增20％，亦持續穩定成長。

第四季進入大車隊的旺季，公司致力創造APP用戶數增加，積極推廣55688APP下載、使用及綁定，加上第四季本為大型活動、重要節日、尾牙旺季，交通出行需求勢必驟增，大車隊積極增加各類服務(小黃計程車、多元計程車、代駕駕手、快遞人員等)的運力；營收成長動能可期望延續至第四季，將有機會創下歷史高峰。

台灣大車隊上月與台灣設計展合作，推出計程車整體美學改造，將美學注入生活服務場景之中，其中車身55688的6代表溫度的手比小愛心，及給予司機服務品質肯定的讚，傳達六分鐘定律的媒合速度堅持。55688集團董事長林村田期許55688成為國人的生活密碼，讓用戶生活更便利，集團持續透過大數據、AI挖掘用戶需求，開放平台及場域，廣邀策略合作夥伴，同時持續提供消費者更便利的生活體驗，有助55688 APP用戶黏著度與帶動生活媒合平台增長新動能，邁向「新生活服務生態圈」。