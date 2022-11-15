由房地產股和非必需消費品類股領跌，周一華爾街主要指數全面收低，投資人消化聯準會官員有關於升息的談話，並試圖在上周股市大漲之後尋找下一個催化劑。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）偏向鷹派的談話、亞馬遜大裁員和消費者通膨預期升高等消息都給美股帶來壓力，聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）的發言則給市場帶來些許提振，盤中主要指數在漲跌之間震盪，惟尾盤加速走跌，因投資人縮手觀望即將於周二發布的生產者物價指數（PPI）報告。

標普500指數上周收漲5.9%，創下自6月底以來最大單周漲幅，而以科技股為主的那斯達克指數周線更大漲8.1%，創下自3月以來最佳單周表現。

更多聯準會官員將於本周陸續發表談話，同時還有一連串數據將發布，包括零售銷售和房市數據，以及主要零售商的業績報告，料將成為市場關注的焦點。

★主要指數

道瓊指數跌211.16點或0.63%，收33,536.70點。

那斯達克指數跌127.11點或1.12%，收11,196.22點。

標普500指數跌35.68點或0.89%，收3,957.25點。

費城半導體指數跌26.84點或0.97%，收2,728.05點。

★消息

周一早些時候，聯準會副主席布雷納德表示，聯準會可能很快就會放慢升息步伐，但她也表示，聯準會還有更多工作要做。

聯準會理事沃勒周日表示，聯準會可能在下次會議考慮放慢升息步伐，但這不應被視為其降低通膨的承諾正在軟化，他並表示，現在市場應該關注升息的「終點」，而非每次動作的步伐，由於通膨仍然很高，升息的「終點」或許仍有很長的路要走。

紐約聯準銀行發布10月最新調查報告，消費者對未來一年的通膨預期升至5.9%，創下7月以來新高。3年期的通膨預期從前次調查的2.9%升至3.1%，5年期通膨預期從前次調查的2.2%升至2.4%。

為了抑制通膨，聯準會料將繼續升息，美國10年期指標公債殖利率一度上漲7.7基點，報3.906%，尾盤漲4.2個基點，報3.871%。對利率更為敏感的2年期債息一度漲11.3基點，報4.439%，尾盤漲8個基點，報4.406%。美元指數一度勁揚0.92%，報107.274。

美國總統拜登周一在G20峰會場邊與中國國家主席習近平會面，雙方都強調兩國之間應有更好的對話，應建立更頻繁的溝通機制。

紐約期油收跌3.47%，為每桶85.87美元，創下3周新低。布蘭特期油跌2.97%，收在每桶93.14美元。中國的新冠確診數字持續攀升，其衛生部門強調「動態清零」政策沒有改變，以及石油輸出國組織（OPEC）再度下修全球原油需求預測。

美國各交易所成交量總計約為115億股，過去20日均量為121億股。