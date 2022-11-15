★分析

North Star Investment Management Corp.投資長Eric Kuby表示，市場對聯準會的發言仍然很敏感，一個人有點鷹派，而另一個人有點鴿派。

BMO Wealth Management首席投資策略師Yung-Yu Ma表示，市場想要暫停一下這很合理，無論是聯準會官員的談話，還是本周將公布的經濟數據，都有很多東西需要消化，可從中了解聯準會的政策軌跡，以及下一個驅動市場的因素會是什麼。

高盛分析師Chris Hussey表示，本周消息面會有些清淡，因為我們已經過了第三季財報季的高峰期，以及月底和月初的海量經濟數據發布，而繁忙的節日旺季即將展開，距離2023年也只剩下七周。在上周四令人振奮的CPI數據公布後，市場正在衡量宏觀前景、通膨可能終於到頂的可能性、現在起的利率路徑，以及經濟衰退的可能性。

★類股

標普500指數11大類股僅醫療保健類股收紅，終場微升0.03%。房地產股跌2.65%，非必需消費類股跌1.71%，表現最疲弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.97%，報5,739.14點。

★重磅股

重量級科技股僅Meta和網飛收高，終場分別上漲1.06%和3.15%，微軟跌2.25%，蘋果跌0.95%，亞馬遜跌2.28%，Alphabet跌0.74%，特斯拉跌2.56%。

道瓊指數成分股方面，默克（Merck&Co）漲2.44%，漲幅最大，其次為嬌生漲1.57%。沃爾瑪跌2.94%，跌幅最大；其次為家得寶跌2.55%。

主要晶片股方面，超微漲1.60%，輝達跌0.20%，英特爾跌0.26%，高通跌0.52%，恩智浦跌0.55%，德州儀器跌1.14%，美光跌1.18%，應用材料跌2.64%。

★焦點股

台積電ADR盤後大漲逾7%，根據最新披露的申報文件，股神巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）首度買進逾41億美元的台積電股票。

亞馬遜收跌近2.3%，《紐約時報》周一報導該公司計畫最早自本周起裁員約10,000名企業和技術人員，創下該公司史上最大規模的裁員行動。

百健（Biogen）、禮來分別上漲3.3%和1.3%，其瑞士競爭對手羅氏（Roche's）研發的阿茲海默症候選藥物gantenerumab測試失敗，在兩階段臨床試驗中未能明顯減緩失智過程。

莫德納（Moderna）收漲4.57%，該公司宣布新推出的新冠疫苖加強劑對Omicron BA.5所產生的抗體是舊疫苗的5倍之高。繼2021年漲143%和2020年漲434%之後，今年來莫德納股價仍下跌近28%。

★台股ADR

台積電ADR跌1.40%，收72.80美元，換算台股價格為453.05元。

聯電ADR跌1.37%，收7.22美元，換算台股價格為44.93元。

日月光ADR跌1.75%，收6.17美元，換算台股價格為95.99元。

中華電信ADR漲0.14%，收34.98美元，換算台股價格為108.84元。