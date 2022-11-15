新華社15日報導，峇里島14日消息，11月14日，大陸國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登會晤。會晤結束後，國務委員兼外長王毅向媒體介紹情況並回答了提問。強調這次會晤一是意義重大；二是溝通深入；三是內容豐富；四是引領未來。

王毅指出，由美方提議，中國國家主席習近平同美國總統拜登在峇里島舉行了面對面會晤。兩國元首就事關中美關係以及世界和平發展前景的重大問題進行了坦誠、深入、建設性、戰略性溝通。

王毅介紹有關情況：

一是意義重大。會晤創下了三個「首次」：這是中美元首三年來首次面對面會晤，是拜登總統執政後兩位領導人首次面對面會晤，也是中美各自完成今年國內重大議程後兩國最高領導人的首次互動。

二是溝通深入。兩位領導人相識已久，這段時間多次通話和視頻會晤，每次都是長時間深入溝通。本次會晤既是迄今交往的延續，也預示著一個新的起點。會晤持續了三個多小時，超過事先商定的時長，而且使用的是同傳。兩位元首的交流全面、深入、坦誠，富有建設性和戰略性。

三是內容豐富。兩國元首在會晤中談到了各自內外政策、中美關係、台灣問題、各領域對話與合作、重大國際地區問題等五方面議題，可以說覆蓋了兩國關係最重要的方面和當前最緊迫的地區和全球性問題。

四是引領未來。元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮著不可替代的戰略引領作用。當前中美關係面臨嚴重困難局面，處於何去何從的關鍵節點。兩國元首在會晤中既把舵定向，又做出規劃部署。

王毅指出，習近平介紹了中共二十大的主要成果和重大意義，強調中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。習表示，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，21世紀的世界必須避免重蹈「冷戰」的覆轍。兩國應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。拜登介紹了美國期中選舉的情況，表示美方尊重中國的體制，不尋求改變中國的制度，不尋求打「新冷戰」，不尋求強化同盟關係反對中國，無意同中國衝突，無意圍堵中國。

王毅強調，兩國元首都重視中美關係的世界性意義，都強調確立中美關係指導原則的重要性，都希望推動雙邊關係止跌回穩，都同意加強溝通交流、推進務實合作。這為今後一個時期中美關係的發展明確了方向，將有利於推動兩國關係逐步重回健康穩定的正軌。