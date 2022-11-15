天氣一冷，民眾最喜愛的食物就是火鍋了，醫師提醒民眾，火鍋可能當下吃起來不鹹，但實際的鈉含量卻非常高，曾有一50歲的男性高血壓病患原本配合醫師要求天天吃蔬菜，血壓控制得宜，卻因冬天將蔬菜放入火鍋內燙一下再吃，收縮壓竟從原本120毫米汞柱，飆高至150毫米汞柱，相當驚人。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，洗腎者主要是因為罹患糖尿病及高血壓，而冬天一到，大家開始吃起火鍋，當下不覺得火鍋味道鹹，但其實其中鈉含量很高，經統計，在5種常見的火鍋中，酸菜白肉鍋的鈉含量最高、達3600毫克，其次為麻辣鍋3200毫克、薑母鴨的2700毫克、羊肉爐2400毫克、麻油雞1320毫克。

陳欣湄表示，她門診常提醒高血壓病患要多吃蔬菜，因蔬菜含鉀，有助控制血壓。她分享一臨床個案，一名50歲男子平時配合醫師要求，天天吃蔬菜，因此血壓控制得宜，有一次冬天回診，他拿著血壓報告給醫師看時，發現過去收縮壓平均是120毫米汞柱的數值，近來卻突然提高到150。陳欣湄因此詢問他的生活習慣有無改變，患者回答，都配合醫師指示，持續天天吃蔬菜。

陳欣湄接著說，研究許久才發現，原來是冬天氣溫降低，患者覺得吃放在盤子裡的蔬菜太冷，所以將蔬菜放入火鍋燙過一下再吃，導致他吃下的蔬菜還吸附一堆火鍋湯汁，「後來建議患者再多放一鍋溫水，將蔬菜放入溫鍋燙一下再吃，患者執行一陣子後，血壓果然也回復平衡。」