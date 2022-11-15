越南股市上周下挫4.27%，成為亞股最悲情市場。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股本波融資賣壓是券商風控轉嚴，短期需待融資賣壓消化完畢，靜待盤勢逐步回穩。張晨瑋指出，上周越股關鍵訊號為外資連5日買超，尤其周五外資湧入，單日買超金額達24,855億越盾，帶動越股今年外資累積買賣超由負翻正，轉為淨買超；近日越股Q3財報公布接近尾聲，相較去年同期營收、淨利成長率維持雙位數增長，仍具水準。

張晨瑋提醒，越股主要參與者為散戶，易受負面消息影響，關心越股的投資人，操作上仍須關注越股流動性是否回溫，長線投資人可伺機定期定額、逢低建立部位。

台股掛牌越股ETF富邦越南(00885)昨天盤中一度跌破10元整數大關，盤中9.89元，創掛牌以來新低價。00885富邦越南是台灣首檔越南ETF，成分股由越南市值最大的30檔組成，被譽為「越南版0050」，訴求「投資40年前經濟起飛的台灣」。富時越南30指數每季調整一次成分股，指數調整生效日為每年3月、6月、9月及12月的第三個星期五的下一交易日；指數成分股新增刪除則以半年為單位，在3月及9月進行新增刪除。00885的前10大成分股，房地產占比為第一大約4成、核心消費占比第二大逾2成。