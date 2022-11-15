阿嬤疼孫子，把所有財產全給孫，結果姑姑氣炸，對阿嬤說「將來妳一定會後悔沒人養」。文章曝光後引熱議，因原PO年僅20歲，已經在台中有一間3房2衛1廳的房子了。

「本來他們可以等遺產的，被我花掉了」，原PO在匿名論壇「Dcard」表示，大二那年的暑假，被阿嬤叫回老家，突然給他一大筆錢；加上爸爸每月固定給1.5萬元生活費，沒多久，他就在台中置產了。

事情曝光後，姑姑才知道阿嬤把財產全給外甥，氣得罵阿嬤「妳以後一定會後悔沒人養」，不過阿嬤不為所動，反問「我的錢要給孫子哪裡錯了」。

不過原PO卻說，他對未來感到迷惘，因目前薪水約3萬元，若加上租金收入，一個月大約4萬，也沒有房貸、學貸，但不確定這樣的生活日後會不會有問題。

網友認為，阿嬤有權分配財產，姑姑沒資格說些什麼，「但你拿了阿嬤的錢，要好好照顧她」、「以後照顧阿嬤就是你的責任了，不要想長輩會幫忙，畢竟你是既得利益者」。