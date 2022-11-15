桃園市長公辦電視政見發表會今登場，民進黨鄭運鵬第一棒率先登場，他除細數政見要當「市民遮雨棚」挺弱勢，也不忘批評對手張善政，斥他稱台積電落腳桃園要很久是不熟悉桃園，更說歷屆閣揆無人當過統派政黨最高顧問，張善政擁有權力卻無心承擔，過去沒有能力解決重大困難，未來更不可能做到。

鄭運鵬說，感謝桃園市民，八年前選擇民進黨的鄭文燦。八年來，桃園成為台灣改變最多、進步最快的城市。市民朋友到外縣市旅行的時候，大家知道你是從桃園來，都會稱讚桃園做得很好，這份光榮感，我相信大家都有經驗。接下來八年，讓運鵬當市長，我們桃園要成為格局最大、照顧最細，而且最貼心弱勢的新桃園。

桃園率先全國實施育兒津貼，中央加碼跟進。六十五歲以上長者假牙補助四萬四千元，全國最高。一年工業產值三兆元，全國最多。投資台灣三大方案，全台灣共一兆八千億元，光是桃園就投資超過三千六百億元，全國第一。

鄭運鵬說，自己和鄭文燦市長一起為桃園打拚的同時，也感謝蔡英文總統、蘇貞昌院長，給予桃園最多的建設與投資。過去八年，鄭文燦市長推動桃園學，未來八年，鄭運鵬要讓大家學桃園。

鄭運鵬說，下一個八年要讓護國神山台積電在桃園順利推動，並且要將上下游產業鏈都拉進桃園，都成為護國群山，要讓航空城加速開發，帶動國際物流、航空輔助、智慧車輛、生物科技、綠色能源、雲端運算等六大重點產業。未來桃園的人口，靠航空城要超過台北市。

鄭運鵬說，下一個八年，桃園的捷運系統全面啟動，綠線和機場捷運將成為環狀線。此外，上任後立即啟動桃園捷運路網2.0，讓各行政區都有捷運可以到達。我們要推動首都圈通勤月票一千兩百元，讓通勤、通學都能更方便、更省錢。下一個八年，我們要透過鐵路地下化打通交通瓶頸、縫合城市，讓地下化車站附近的市區進行都市更新、大發展。

鄭運鵬說，一年前，當台積電啟動先導計劃，我和鄭文燦市長立即向中央爭取，一定要讓台積電落腳桃園。我們協調中央與地方解決水電及聯外交通的問題。未來，台積電將會引進半導體最新技術，讓桃園的產業升級。這是桃園的大事，更是世界的大事，世界需要台灣，台灣需要桃園。但是，張善政先生卻認為半導體投資是未來好幾年的事情，再次凸顯他完全不熟悉現在的桃園，也不了解科技產業。

鄭運鵬說，自己是桃園在地最資深的立法委員，具備整合國政和整合地方建設的能力，如果沒有自己在中央協助，航空城無法啟動、機場捷運不會通車、鐵路地下化也不會動工。

鄭運鵬說，桃園的建設格局要做大，政府也要照顧到最弱勢的市民。從他的生命經驗中，他的兒子六歲時，腸病毒重症病危經驗，讓他意識到每一個家庭、每一個人都有最脆弱、最需要的時候，他認為這也是從政者必須要去主動關心跟服務。因此，自己在這次競選桃園市長，提出最多照顧弱勢的政見，包括要設立兒童醫院，讓桃園爸媽更安心。以及，提出弱勢孕婦陪產假、罕病兒童家庭生活津貼、弱勢勞工再就業加碼5000元、提供新住民弱勢家庭社會住宅。「運鵬要做大家的遮雨棚，有我在，請放心，市民有這樣的感受，從政才值得！」

鄭運鵬說，上周民進黨基北北桃市長候選人共同推出「首都通交通月票一千兩百元」的政策，通勤、通學的市民朋友可以搭乘台鐵、國道客運及其他公共運輸。桃園更是桃竹竹苗的龍頭，桃園有責任擴大力量，讓產業、交通、文化大進化。

鄭運鵬說，過去幾個月，看見國民黨和四年前在高雄一樣，想利用造謠、抹黑桃園過去八年光速進步的事實，來贏得勝選。桃園八年人口成長二十一萬人，圖書館興建二十三間、運動中心增加十座、親子館增加二十個，社區關懷照顧據點達三百三十八處、汙水下水道接管率更是光速前進，然而，張善政卻視而不見。

鄭運鵬說，桃園下一個市長，要了解市民的感受，不能讓識人不明而且不體貼弱勢的人來擔任。但，張善政先生到現在還在擔任統派小黨的最高顧問黨職，他們詐騙、賣假藥，甚至造成市民財產及健康損失。至今，張善政先生仍然不願意正面回應，也不願意向受害的市民道歉。

鄭運鵬問，歷屆行政院長卸任後，有誰擔任統派政黨的最高顧問？張善政先生喜歡擁有權力虛名卻無心承擔，過去機捷無法通車、航空城計畫空轉、阻擋鐵路地下化。過去他沒有能力解決重大困難，未來更不可能做到。桃園要擔任基北北桃、桃竹竹苗的領頭羊，走回頭路，桃園的前途就「莫宰羊」。

鄭運鵬說，下一位市長應該具備執行力、協調力與魄力，延續鄭文燦施政好成績，過去鄭文燦推動「桃園學」，未來鄭運鵬要讓「大家學桃園」。

政見發表都會在北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開（https://reurl.cc/zrNpgk），讓民眾回看。