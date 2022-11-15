過去曾由主播出身的侯佩岑，即使轉戰演藝圈，仍以精緻臉蛋、優雅氣質獲得大批粉絲的喜愛。而出道以來總是頂著一頭波浪長髮的她，近日突然在社群媒體上公開「超短新造型」清新模樣令粉絲們為之一亮，也立即掀起網友熱烈討論。

侯佩岑自出道以來都以飄逸長髮造型出席各種場合，但昨（14）日她卻突然在個人IG上PO文表示「真的嗎？真的要剪那麼短嗎？」一旁附上美髮師正在為她剪頭髮的短片，而她的表情卻顯得相當驚訝，似乎難以置信自己終於剪掉多年的長髮。而影片一曝光後，立即吸引網友留言，「好像洋娃娃喔！超漂亮der」、「姊姊相信我剪了就回不去了，還會越剪越短哦」、「全世界的漂亮女生都變短髮了」、「留平頭也支持你」。

之後侯佩岑又加碼PO文表示「經常會有想剪短髮的衝動～今天終於…」並附上一段疑似拍攝雜誌的側拍影片，雖畫面經過黑白濾鏡處理，但可以看見她在影片中撥弄著俏麗的短髮，五官更顯得小巧精緻。而網友看到後也紛紛表示「美死了」、「哇～是不一樣的感覺誒～美女還是不要衝動，想嘗試短髮就多拍點雜誌吧！哈哈哈哈」、「或許假髮...但短髮也好看呀」、「有美岑hold不住的造型嗎？沒有！」、「短髮也超美，好性感」、「好好看欸」、「短髮也很適合你」、「超好看，直接變少女」、「剪短髮超逆齡」、「剪短也好美」意外獲得大批網友讚賞。