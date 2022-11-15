新華社15日報導，峇里島14日消息，11月14日，大陸國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登會晤。會晤結束後，國務委員兼外長王毅回答台灣問題提問指出，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內部事務。之所以中美之間要討論台灣問題，是因為美國干涉了中國內政。中方的要求十分清晰明瞭，就是停止干涉中國內政，尊重中國的主權和領土完整。

王毅說，這次會晤當中，習近平向拜登介紹了過去幾百年來台灣被外部勢力殖民和侵略的歷史，強調中國反對台獨、維護領土完整，就是要守護住祖祖輩輩屬於中國的土地。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民必將同仇敵愾，絕不會答應。

習近平指出，中方將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情況，中方必將依法行事。中國是最希望台海和平穩定的，而台獨同台海和平穩定水火不容，要想維護台海和平穩定，就應當堅決反對和遏阻台獨。

習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線。中方要求美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報規定，履行「不支持台獨」的承諾，停止虛化掏空一中政策，約束制止台獨分裂言行，不要讓局勢發展到不可收拾的地步。

拜登表示，美方堅持一個中國政策，不支持台獨，不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國。