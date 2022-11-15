美國總統拜登與大陸國家主席習近平14日晚間在峇里島舉行面對面會談。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平14日晚間在峇里島舉行面對面會談，美國有線電視新聞網（CNN）分析，這場拜習會有2大成果，儘管美中緊張關係降溫，不過兩國目標根本不相容，仍「勢必爆發衝突」。

CNN白宮記者柯林森（Stephen Collinson）撰文指出，這場拜習會產出2大重要成果：第一，美中兩國達成共識，俄羅斯不能在烏克蘭使用核武；第二，雙方將重新進行氣候談判。

此外，拜登也向習近平強調，北京有義務緩和北韓的飛彈及核試行動。

雙方的會後聲明顯示，彼此認識到競爭的重要本質，希望確保競爭關係不至於演變成戰爭，如今美中正朝著重啟更多定期對話的方向前進，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計明年訪問中國大陸，自從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台以來，雙方之間的這類交流就已暫停。

柯林森指出，國家元首之間的交流在災難時刻特別重要，拜登與習近平之間的理解與信任都可能發揮作用，他指出，俄羅斯與西方至今仍就烏克蘭問題陷入僵局，凸顯了元首交流有多麼重要。

處理美中關係數十年的前美國國防部長潘內達（Leon Panetta）對此次會談持審慎樂觀態度，他說如果這次會談結果是讓雙方回到更外交的層面，而非互毆對方，針對必須處理的議題開始對話，這就是一次非常重要的會面。

■美中仍勢必爆發衝突

不過柯林森也指出，美中兩國仍「勢必爆發衝突」。他說即便元首關係能影響兩國交流，但這層私交經常被高估了。他分析，美中之所以互相視對方為主要國家安全威脅，是由國家利益驅使而非個人關係，即使雙方都希望避免發生衝突，兩國的目標從根本上就互不相容，因為如同美國，中國大陸希望成為最卓越的亞洲大國，甚至是全球大國。

另外，拜登雖然說北京目前沒有立即入侵台灣的計畫，但他也表示美國反對北京對台灣採取「脅迫和日益咄咄逼人的行動」。

北京的會後聲明則表達了對拜登外交政策的惱火，聲明指出：「中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度。美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。」

拜登在會後評論，不認為習近平「更咄咄逼人或更願意和解」，「我覺得他還是一直以來的樣子：直接、坦率，我們在不同意彼此或不確定彼此立場的議題上直言不諱。」

柯林森指出，這樣的評論顯示，拜習閉門會議中，在如台灣、人權等影響兩國關係最不穩定的議題上仍出現激烈分歧，不過至少，拜登表示如今他與習近平都明確了解彼此的立場。