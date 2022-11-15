光通訊市場回溫，統新(6426)第三季稅後淨利3500萬、年增加439%，單季每股稅後盈餘0.91元，有鑑於疫情衝擊趨緩，經濟活動復甦，中長期營運展望樂觀。

統新第三季營收1.47億元，季減少17%、年增加34.5%；稅後淨利3500萬，季增加17.7%、年增加439%；每股稅後盈餘0.91元。單季毛利率為44.5%、季增加2.18個百分點、年增加13.5個百分點。

統新前三季合併營收5.01億元、合併營業利益6430.4萬元、稅後淨利(公司業主權益)8928.1萬元，年增率分別為34.17%、1751.54%與1624.90％，每股稅後盈餘2.32元。

展望2022年，統新表示，累計1-10月合併營收5.44億元，年增率31.23％，北美市場去中化之需求已漸減而影響短期營運表現，長期考量全球疫情影響已逐漸淡化，經濟活動復甦，中長期營運展望正向。