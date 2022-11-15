美國聯準會升息利空淡化，美股表現強勢，台股順勢站回萬四大關，今早再反彈逾百點，新台幣匯價在上周升破32元大關後，再連破31.8、31.5及31.2元技術關卡，本周挑戰「30」元整數大關。永豐台灣ESG（00888）ETF基金經理人張怡琳表示，加權指數從10月25日前波低點迄今，短短兩週已漲逾一成，加上單日成交金額越衝越高，顯示多方人氣急速回溫，主因就在於最新通膨數據顯示，聯準會連續升息下，經濟降溫成效逐漸顯現，聯準會也有望放慢升息步調，帶動市場風險偏好回升。

從技術面觀察，目前台股月線已翻揚向上，攻克季線，短期反彈行情可期，不過通膨仍處於高位、庫存也仍須去化，投資人宜以分批分散策略為上。林孟嘉建議，反彈行情選股首重以庫存修正優先落底、股價修正PE偏低的受惠族群，以及未來成長動能相對不受景氣影響的創新產業為主，如：面板、面板IC、板卡(顯示卡)、DRAM、矽晶圓等5大族群。

永豐領航科技基金經理人林孟嘉表示，儘管國際資金今年以來大舉出脫台股，但根據過往經驗每年11、12月國際資金對於台股的買賣超動作皆會顯著放緩，而聯準會暴力升息有望進入尾聲，帶動美元指數與美債殖利率短期不易強升下，不僅降低國際資金於年末大幅賣超台股的機率，更塑造內資進場搶反彈的機會，形勢有利於台股短線走多。

林孟嘉分析，在美國強硬升息政策下，通膨降溫已逐漸見效，但對台股有指標作用的半導體產業，庫存調整仍存在隱憂。根據目前統計已公布財報之全球IC設計大廠，今年第三季庫存天數均較上一季拉高，意味過去半年的半導體產業庫存調整，在終端需求驟降的情況下並未見效，而過往半導體庫存調整周期通常耗時4至5個季度才會觸底，本次也未見到指標大廠積極削減產能，推估本次半導體庫存調整，可能需延續至明年下半年才有機會觸底。