韓國央行15日指出，當地無論是進口還是出口的上漲幅度已放緩，進口金額所增加的年增率，甚至還降到15個月新低點。但若是以季增率來看，10月進口卻是連2個月上漲，不過幅度也從9月3.4%降至1.5%。

此官方報告中，以韓元為計價單位的韓國10月出口金額，年增13.7%，低於9月經修正後的14.7%。同時，進口價格年增率減至19.8%，不僅較9月24.2%明顯縮水，增幅也是自2021年7月以來最小。

與9月相比，韓國10月原油價格仍在高檔徘徊，但韓元卻表現疲弱。這一個月時間，當地基準杜拜油價上漲0.2%，韓元兌美元匯價則貶2.5%。今年到目前，韓元已大貶12%左右。

細分來看，韓國10月進口原物料成本還是走高，上漲2.4%。一年前的2021年10月，韓國出口與進口金額分別大漲26.1%以及36.3%，漲幅一度還創下13年來最大。