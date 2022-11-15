受惠於德國英飛凌和英國Informa的正面財報數據，歐洲股市周一收盤小漲；同時投資人也在關注本周包括通膨和GDP初值等一系列數據的公布。

周一歐洲Stoxx 600指數升0.60點或0.14%，為432.86點，徘徊在近11周高點。科技股上漲1.2%，為上漲最多的板塊。

展覽和會議活動組織公司Informa在上調全年獲利前景之後，股價大漲5.8%，報584.4英鎊：同時推進了英股上漲0.92%，漲勢領先其它地區股市。

英飛凌大漲7.8%，報31.5歐元，推進了德國股市上升0.62%。該晶片製造商上調長期財測目標，並宣布要在德國Dresden市新建一家耗資50億歐元的工廠，以擴大12吋晶圓的產能。

數據顯示，歐元區九月工業生產的增幅優於預期。Interactive Investor投資主管Victoria Scholar說，歐元區工業生產資料的強勁表現，緩解了人們對於經濟衰退威脅日益加劇的擔憂。

不過聯準會官員Christopher Waller警告稱，聯準會不會軟化打擊通膨，之後市場趨向謹慎。

歐股在上周五創下近八個月以來最佳的單周漲幅，這在很大程度上是因為市場押注於聯準會小幅加息，以及中國將鬆綁防疫管制措施。

不過投資人仍擔心經濟前景黯淡，所以今年以來，Stoxx 600指數已經累計下跌11.3%。

在個別股票中，羅氏製藥(Roche)下跌3.98%，報312.6瑞士法朗，成為歐股表現最大的拖累；該公司在兩組藥物實驗中，未能有效證實有顯著減緩阿茲海默的癡呆症。

德國的萊茵金屬(Rheinmetall)升6.7%，報176.2歐元；這家軍事裝備製造商同意以12億歐元（約12.4億美元）收購西班牙的炸藥和彈藥製造商Expal Systems。

Teleperformance升6.7%，報202.7歐元；這家法國辦公室支援技術公司表示，在哥倫比亞政府對該公司在當地的工作實務展開調查之後，同意會見該國政府。