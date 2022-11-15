北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，烏克蘭未來幾個月情勢會很艱困，並警告不要低估俄羅斯的軍事能力。

法新社報導，俄羅斯軍隊被迫自烏克蘭南部城市赫松（Kherson）撤離後，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱讚烏克蘭軍隊表現出「難以置信的勇氣」，並敦促國際社會繼續支持基輔。

史托騰柏格在與荷蘭外交和國防部長會晤後，於海牙召開記者會，他說：「接下來幾個月情勢將十分艱難，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的目的是要讓烏克蘭今年的冬天變得寒冷及黑暗。」

史托騰柏格說，「我們不該犯下低估俄羅斯的錯誤」，並強調俄軍「保有重要（作戰）能力及數量龐大的軍隊」。

史托騰柏格補充說：「俄羅斯已經表現出承擔重大損失的意願。」

他表示，能讓俄羅斯從赫松撤軍，「展現了烏克蘭武裝部隊令人難以置信的勇氣，同時也顯示我們將會持續支持烏國」。

烏克蘭軍隊奪回赫松，是俄羅斯連串挫敗中最新的一次。俄國2月24日入侵烏克蘭，期盼在幾天內就能成功閃電般的接管並推翻烏克蘭政府。

但俄軍無法攻下烏克蘭首都基輔，之後又在烏南、烏東大部分地區被逼退。

赫松是烏克蘭第一個落入俄軍手中的主要城市中心，也是被俄軍控制的唯一一個地區首府。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111115