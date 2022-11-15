勇士哈里斯當選國聯新人王。（美聯社資料照）

大聯盟年度新人王獎項揭曉，水手隊J-Rod（Julio Rodríguez）拿下29張第一名選票勇奪美聯新人王（只跑掉1票），金鶯捕手羅許曼（Adley Rutschman）居次，守護者華裔小將史蒂芬關（Steven Kwan）第3。勇士外野手哈里斯（Michael Harris）以22張第一名選票當選國聯新人王，擊敗隊友史崔德（Spencer Strider）以及紅雀多諾凡（Brendan Donovan）。

水手隊史共有5位新人王，艾文戴維斯（Alvin Davis，1984）、「大魔神」佐佐木主浩（2000）、鈴木一朗（2001）、凱爾路易斯（Kyle Lewis，2020）以及J-Rod。由於J-Rod是中外野手，接受過外野手前輩鈴木一朗的指點，日媒稱他為一朗的弟子。今年一朗入選水手名人堂，代表球隊獻花給他的即是J-Rod。

J-Rod本季例行賽132場繳出0.284打擊率、0.853攻擊指數、28轟、25次盜壘，獲選銀棒獎。水手與他簽下13年2.1億美元續約，如果滿足一切激勵獎金條件，最大金額將會增加到破紀錄的18年4.7億美元。

哈里斯是勇士隊史第9位新人王，加上隊友史崔德也入圍，可見勇士軍容壯盛，出產9位新人王歷來僅次於道奇（18人）。勇士前一位新人王是名將小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。哈里斯本季114場有0.297打擊率、0.853攻擊指數，19轟與20盜。哈里斯今年也是21歲，勇士提前與他簽了8年7200萬美元合約。