桃園市市長選舉公辦電視政見發表會今天舉辦，桃園市長候選人鄭寶清先細數購屋頭期款幫年輕人出、敬老年金1萬、營養午餐免費、市立銀行等政策，鄭寶清也痛批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬提台積電「選票不要用騙的」。

鄭寶清說，他推出人民有感的政見，第一個希望年輕人購屋政府由負擔頭期款，但他提出這政見被說是騙選票、圖利廠商，鄭寶清強調，住宅法寫很清楚，政府可以用容積幫忙出頭期款。簡單說建商蓋8樓，政府可以容許蓋10樓或12樓，多出的錢政府可以幫年輕人買房。年輕人只要把租房的錢拿去還貸款，政府不用花錢，也互利共享。有關於敬老年金，不可以選前給2500，選後2000元，剝奪老年人生活不應該。

第二，1萬敬老紅包，長輩有錢可以幫小孩有需要的東西，可以促進經濟發展，只要當選就送到帳戶。第三，營養午餐免費部分，他提出來也很多人反對，但是全台灣已有9縣市實施，連預算不到100億的縣市都在實施，彰化已實施20年，桃園應該也努力實現。最後則是設立市立銀行。幫助有需要的人，讓弱勢團體不需要抵押，年輕人創業利息由政府負擔。

鄭寶清強調，選在地人為桃園人做事，他也批鄭運鵬提到育兒津貼、護國神山、1200月票都不站在人民立場，他主張月票改成1000，年輕人負擔更少。而育兒津貼是在他在立法院第一個提出，是他在立法院推動才變成重要政策。至於護國神山，鄭寶清說，1奈米怎麼做都還不知道，痛批「選票不要用騙的，要真的做的到」，鄭寶清說，設廠地點在哪也不知道，到今天為止還沒聽到台積電到桃園設廠承諾，「2奈米都要你任期結束後才有可能量產，政治不要用騙的。」