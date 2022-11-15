資深藝人許效舜，出道37年主持過不少節目，其中以《鐵獅玉玲瓏》最為人知悉，在當年創下超高收視率，如今傳出參與《花甲少年趣旅行》實境節目錄影，創下開播來最高收視率，沒想到被邀約加入《請問今晚住誰家》主持陣容，酬勞卻遭半砍，對此，他表示產業環境不如從前，有工作就該知足。

根據《鏡週刊》報導，許效舜當紅時期主持節目一集酬勞10萬起跳，不過由於大環境不佳，主持10年的《瘋神無雙》節目，2年前無預警遭停播後，再也沒開過新節目，今年初參與《花甲少年趣旅行》實境節目，創下1.51超高收視率，讓製作單位邀約他加入第二季拍攝外，並找他扛下《請問今晚住誰家》主持棒，不過酬勞卻遭砍半。

許效舜當年演出的《鐵獅玉玲瓏》曾創下超高收視率。(粘耿豪攝）

對此，許效舜表示在產業環境不如從前前提下，不可能再回到昔日一集主持費有十幾萬的風光時代，回想起節目《瘋神無雙》收掉後，手上只剩《超級夜總會》，加上受到疫情影響，幾乎沒有其他通告找上門，就算有工作可接，預算也都砍很低，如今雖然酬勞遭砍半，不過他表示完全不在意，畢竟有飯可吃就要心存感激。

不過錄外景節目，許效舜最不習慣就是在外過夜，加上二婚時許下不在外過夜的承諾，即便在外縣市出外景到很晚，仍堅持要開車回家，直到加入《花甲少年趣旅行》後，開錄前夕才知道要在外過夜4晚，讓他只能打破承諾，趕緊跟老婆先行報備。