新華社15日報導，峇里島14日消息，11月14日，大陸國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登會晤。會晤結束後，國務委員兼外長王毅回答媒體提問指兩國元首也談了民主人權、制度道路、經貿問題。

王毅稱，習近平就美方以及國際社會關心的一系列重大問題闡明了中方立場，亮明了中國態度。

關於民主人權問題。習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。中國全過程人民民主是基於中國國情和歷史文化，體現了人民意願。對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。把本國定義為民主，把別國定義為威權，這本身就是不民主的表現。所謂「民主對抗威權」是個偽命題，不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。

關於制度道路問題。習近平表示，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。這種不同從雙方打交道的第一天起就已經存在，今後還會繼續存在。中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同。中國共產黨領導和中國社會主義制度，得到14億人民擁護和支持，是中國發展和穩定的根本保障。企圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度，那就踩了底線、越了紅線，動搖了兩國關係的根基。

關於經貿問題。習近平指出，中美經貿關係的本質是互惠互利，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。中國將堅定不移把改革開放進行下去，把發展進步的基點放在自己身上。中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。如果美方在「脫鉤」這個問題上一條道走到黑，最終將搬起石頭砸自己的腳。