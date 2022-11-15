衛福部前部長陳時中請辭參選台北市長後，在今年7月由時任次長薛瑞元接任新部長，之後薛在立院備詢的戰力越來越高，甚至金句連連，1人連戰數名藍營立委，讓國民黨立委賴士葆直言，蘇內閣彷彿成為「吵架內閣」，薛動不動就跟人吵架，都是被蘇貞昌帶壞的。以下為《中時新聞網》整理出的薛瑞元「驚句」（均為今年所說）：

7月：薛瑞元獲知接任衛福部長，自爆「當晚睡到一半突然驚醒，全身冒冷」；對能否平順接下未完成的工作，突冒出一句可請他「唯一的一位夫人」作證，遭解讀在暗酸指揮官王必勝。他事後澄清兩人感情好。

11／1：薛瑞元率衛福部幾大巨頭夜會陳時中，遭藍營疑在替陳的辯論準備模擬考，薛瑞元反嗆「太看輕陳時中部長了」。

11／2： 國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑政府採購高端「萬般皆失敗，唯有股價漲」，薛回擊「不知道他在講什麼」。

11／10：薛瑞元嗆國民黨立委李德維「可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」、「我就跟他『梭哈』，這什麼意思勒？不管將來我是否離開公職，不管李德維將來是否還做立委，我一定跟他搞到底，反正我們兩個有一個人會被抓去關」。

11／13：薛瑞元質疑，民眾黨新竹市長候選人高虹安住院有濫用醫療資源的情況，為此與台北市長柯文哲隔空交火，並自稱每天回應虹衛兵搞得他身心俱疲，會找時間向柯文哲請教，讓他看看是否能住院打點滴。

11／14：網傳薛瑞元與陳時中在高端保護力審查會開會前晚於木柵密會，薛瑞元回嗆，這不是說夢話而已，是見到鬼了