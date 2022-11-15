嘉義市汙水下水道接管戶數累積已達7237戶，用戶接管普及率從2021年12月底4.04％，至今年10月底已達7.08％。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市積極推展汙水下水道建設，市府公務處統計，全市接管戶數累積已達7237戶，用戶接管普及率從2021年12月底4.04％，至今年10月底已達7.08％，10個月內，嘉義市汙水下水道普及率共提升3.04％，成長幅度居全台之冠。

市府工務處表示，汙水下水道工程是看不到的建設，卻是非常重要的基礎建設，市府團隊竭力克服許多挑戰與困難，讓汙水下水道今年全市接管數，已超過年3000戶目標，更讓今年接管率大幅提升。

市府工務處統計全台各縣市汙水下水道普及率成長幅度，全台平均值約1％多，成長幅度嘉義市增加3.04％最多，而目前「嘉義市汙水系統第一期─分支管網及用戶接管第2、3標工程」已接近完工，後續第4至9標用戶接管工程也如火如荼進行中。

嘉義市汙水下水道接管戶數累積已達7237戶，用戶接管普及率從2021年12月底4.04％，至今年10月底已達7.08％。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

工務處指出，分支管網及用戶接管工程完成後，生活汙水可透過汙水下水道系統收集至水資源回收中心，經處理及消毒後排放，有助消滅居家病媒孳生源，改善巷弄溝渠環境髒亂問題，能大幅提升生活居住品質、保護水域品質，更有美化市容的效果。