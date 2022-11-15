歷時約3小時的拜習會昨（14）日在印尼峇里島正式畫下句點，台大政治系教授兼主任張登及接受本報採訪時表示，出於結構性因素，此次會談不太可能使美中關係大幅和緩，但未來雙方溝通管道應不會全部停擺，因對美方來說能管控雙方衝突而不直線下墜，對北京則可恢復其大國、首腦外交，各取所需。

據白宮新聞稿，美國總統拜登表示「美國會持續和中國強力競爭」，外界普遍認為美國將持續對中國打貿易戰、科技戰。張登及對此指出，對中國強力競爭是美國兩黨的共識，應不會改變，但拜登稱不會讓激烈競爭走向衝突，這是要向中國及美國朝野顯示自己有管理美中關係的能力與管道。

張登及表示，在科技戰方面，美國仍將採取「小院高牆」戰略，針對會影響到美國軍民兩用或軍用技術的高階晶片進行精確定義，並強力施壓盟友進行聯合行動來壓制中方。他認為，美國會加強精確打擊，但無法要求所有盟友包括韓國、荷蘭、日本等採取全面一致的動作。近日可以看到韓國、日本、澳洲和德國都希望局部改善與中國之間的關係。

拜習會後美中關係是否有和緩可能？張登及直言「不太可能」。他表示，美國還是希望維持單權獨霸的地位，而中國高舉偉大復興旗幟，則是至少要使世界變成多極化，這是結構性矛盾。再者，民主黨雖在參議院維持微弱多數優勢，但總體控制國會的力量還是稍受削弱了。

張登及指出，共和黨掌握眾議院後，不僅會在內政上對其諸多掣肘，在刺激美中關係方面也會推出很多法案，拜登若想競選連任也不敢太示弱，美中關係能夠調整的時間和空間相對有限，只能夠從相對功能性和低階政治的議題中，顯示出雙方有控制局勢、避免衝突的企圖和意願，「這就已經很了不起了」。

張登及表示，中國氣候特使解振華日前與美國氣候特使凱瑞恢復接觸，相信未來美中溝通管道不會全部停擺。對美方來說，雙方能保有互動和建設性合作的空間，管控衝突而不直線下墜；北京也希望一個較穩定的中美關係，因為這將恢復大國外交、首腦外交，對其威信是有幫助的，雙方各取所需。