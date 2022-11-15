我們每天都會遇到不一樣的經歷，但不是每件事情都可以毫無顧慮的放下，長久累積下來會壓得讓人喘不過氣，想要逃離，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、射手座、水瓶座他們對於任何事情可以說放下就放下，因為可以把事情看得很透徹，也想的非常開，所以認為捨棄是最好的選擇。

▍牡羊座

牡羊座的人生態度，是非常瀟灑，策馬奔騰，追求簡單與痛快，越是面對複雜的世界，想要隨心過的想法就越強烈，那些阻礙他們輕鬆一點、糾結的包袱感，當一想開，就會立刻放下，立刻捨棄。

▍射手座

射手座痛快的個性，可能比牡羊座做得更徹底，因為他們看得更透徹，明白只有放下，才能海闊天空，才能按照自己的意思過生活，不放下不好的事情，自己是不會自由的。

▍水瓶座

如果總是糾結過去，糾結自己無法解決的事情，時常很容易陷入停滯不前的狀態，對於糾結感帶來的壞處，喜歡追求新鮮感和自由自在的水瓶座是這樣看待的，他們越是經歷得多，就越是想得深遠，也越懂得如何讓自己舒服地生活，放下，是必要的選擇。