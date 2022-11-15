立法院今三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正，旨在完善保安處分程序權的保障，涉及拘束人身自由的保安處分裁定程序，應給當事人陳述意見。

修法主要為因應大法官第799號解釋，完善保安處分程序，未來聲請裁定宣告保安處分的種類，將依人身自由的拘束程度做區分，而涉及拘束人身自由的保安處分裁定程序，應給當事人陳述意見。

司法院祕書長林輝煌在審查會時表示，釋字第799號解釋雖僅提及強制治療處分部分，但司法院為求周延，研議各類型「保安處分」的程序權保障，此次修法重點包括依人身自由的拘束程度區分保安處分的種類、應強制辯護的情形及準用輔佐人的規定等。

三讀條文明定，檢察官聲請保安處分時，應以聲請書敘明理由及證據，並同時以聲請書繕本通知受處分人。如果受處分人因身心障礙，導致無法進行完全陳述，且未經選任辯護人者，法院應指定公設辯護人或律師為其辯護。

此外，辯護人於許可延長監護、強制治療、撤銷保護管束、拘束人身自由的聲請案件時，得檢閱卷宗及證物並得抄錄、重製或攝影；在法院部分，受理這些聲請案件，除顯無必要者外，應指定期日傳喚受處分人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人，法院也應給予到場的受處分人、辯護人、輔佐人陳述意見的機會。