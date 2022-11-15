「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）披露已首度買進價值逾41億美元的台積電(2330)股票，為該跨國多元控股公司相當罕見地大舉涉足科技領域。

受此消息激勵，台積電ADR盤後大漲逾7%，目前在台北股市，台積電股價上漲逾5%，市值也重回12兆元之上。

根據波克夏周一就截至9月30日的美股投資向美國證券交易委員會 （SEC）申報的監管文件，該公司目前持有全球最大晶圓代工廠台積電約6010萬股美股存託憑證（ADR）。

波克夏通常不會大舉押注科技股，而是更偏好那些它認為深具有競爭優勢的公司。

受惠於蘋果等客戶需求強勁，台積電第三季獲利暴增80%。在波克夏約3062億美元的股票投資組合中，蘋果股票是最大的一筆投資。

Gardner, Russo & Quinn合夥人Tom Russo表示：「波克夏可能也相信世界離不開台積電生產的產品，只有少數公司能取得龐大資本來提供半導體，而半導體對人們的生活越來越重要」。該財務顧問公司持有波克夏的股份。

除了台積電之外，波克夏亦新增建材公司Louisiana-Pacific Corp價值2.97億美元股份和Jefferies Financial Group約1300萬美元股份，同時退出對Store Capital Corp的投資，因為該房地產公司已於9月接受私有化的安排。

此外，波克夏在第三季加碼雪佛龍（Chevron Corp）、西方石油（Occidental Petroleum Corp）、Celanese Corp、派拉蒙全球公司（Paramount Global）和Restoration Hardware股份；同時出售動視暴雪（Activision Blizzard Inc）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon Corp）、通用汽車、Kroger Co和US Bancorp股票。

另一方面，避險基金老虎全球基金（Tiger Global）在周一提交的第三季持股報告中亦披露該基金首度買進132萬股台積電ADR、加碼微軟和Alphabet等科技巨頭股票，同時出清中概股小鵬汽車股票，並減持京東股票。