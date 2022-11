加拿大聯邦警察今天依從事間諜活動等罪嫌,逮捕魁北克水電公司(Hydro-Quebec)一名前電動車電池研究人員。這名男子遭控將商業機密傳給中國。

法新社報導,這名男子最近遭魁北克水電公司開除,他是在蒙特婁郊區坎迪亞克(Candiac)的住家被加拿大皇家騎警國家安全小隊逮捕。

根據聲明,35歲的王岳勝(Yuesheng Wang,譯音)「據稱取得商業機密,讓中華人民共和國牟利,損及加拿大的經濟利益」,遭控犯下刑法與資訊安全法上的罪名。

加拿大皇家騎警督察波度因(David Beaudoin)說:「這是首度在加拿大指控他人犯下此罪。」他指的是資訊安全法中的間諜罪。

波度因在記者會上說,受雇於魁北克水電公司時,王岳勝據稱利用他的職位替中國一所大學從事研究。

波度因說,王岳勝在魁北克水電公司不知情且未批准的情況下,使用公司資訊發表「與這個外國行為者有關」的學術論文並申請專利。

他說,這些活動發生在2018年2月到今年10月之間。

加拿大皇家騎警8月接獲魁北克水電公司投訴後展開調查,指出這關乎於「需要保護的關鍵基礎設施與戰略利益」。

魁北克水電公司稱王岳勝在交通電氣化和儲能卓越中心(Center of Excellence in Transportation Electrification and Energy Storage)的工作與「電池材料有關」。

魁北克水電公司在聲明中說,公司在察覺王岳勝的活動變得可疑時撤銷他的權限,之後以「嚴重違反公司道德準則」為由開除他。

王岳勝預計將於15日出庭。

自加拿大2018年依美國逮捕令在溫哥華拘捕華為財務長孟晚舟,北京當局之後顯然為了報復逮捕兩名加拿大人後,加拿大與中國的關係變得緊張。

根據與美國檢方達成的協議,這3人都在去年獲釋,但兩國受損的關係尚未修復。

加拿大的選舉據稱遭到外國干預,中國也傳出在加拿大設立非法警察局,在外國領土執行警務行動後,加拿大最近稱中國在國際舞台「日益具有破壞性」。

加拿大聯邦警方已對中國廣設非法警察局展開調查,但北京當局稱此事「完全不實」。