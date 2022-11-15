法國總統馬克宏今天與中國國家主席習近平見面握手，兩位領導人在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊展開會談，據報馬克宏要求北京當局共同反對俄烏戰爭。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）向習近平問候說：「主席先生，你好嗎？」兩人在媒體鏡頭前握了很久的手。

報導說，馬克宏要求北京當局共同反對俄烏戰爭。

馬克宏告訴習近平：「我們必須聯合因應…國際危機，例如俄羅斯在烏克蘭的戰爭。」

法國總統府昨天表示，馬克宏會告訴習近平，施壓俄羅斯就烏克蘭衝突回到談判桌「符合貴國利益」。

習近平在開場白中沒有提及俄烏衝突，僅更廣泛地呼籲兩國「秉持獨立、自治、開放與合作的精神」。

習近平昨天剛與美國總統拜登舉行會談，歷時約3小時。

習近平今天稍後也將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，而英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）也曾說，他希望與習近平會談。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111115