人工智慧為主的軟體公司Appier（TSE: 4180）14日發布第三季財報。該公司表示，受惠成功的區域市場與垂直產業擴張，以及穩健的業務，第三季的營收、營業利益及毛利率均創歷史新高。

Appier第三季營收為51億日圓，營收成長率年增59％，創近四年來最強勁的表現。毛利率創歷史新高來到52.9％。同時，單季營業利益轉正，實現今年第二次單季盈利，主要得益於毛利率的顯著改善和營收快速增加。

第三季亮眼的表現，也受惠於多個地區的同步成長。美國和EMEA（歐洲、中東、非洲）等地區的營收年成長超過7倍，佔總營收的13％。

Appier的利潤表現亦有好成績，第三季EBITDA （稅前息前折舊攤銷前的獲利）利潤率達7％，年增5個百分點，營業利益率年增6個百分點，主要受到營收成長、毛利成長和強勁的營運槓桿所帶動。

目前Appier主要客戶在東北亞，營收佔比最高達62％，其次是大中華區（22％）、美國和 EMEA（13％）。Appier 東北亞市場的營收創下超過50％的年增率成長，歸功於專注垂直產業的擴張。

該公司表示，新客戶主要來自娛樂、電商和線上服務產業，主要是受到快速發展的數位轉型策略，以及品牌為適應後疫情新常態而衍生的全通路行銷解決方案需求所帶動。