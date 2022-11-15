桃園市長公辦電視政見發表會今登場，民眾黨賴香伶第三棒接著登場，稱自己是唯一女性，斥藍綠都對高房價、低薪問題無解，她呼籲鄭運鵬別當「鄭文燦2.0」，要好好做自己，也對於鄭寶清提出1280降為1000「聽了心驚驚」，強調好的政見大家願意參加當然好，但不是亂開支票。

賴香伶說，從政目的是讓人民生活過更好，直指前面2位發言的鄭運鵬和鄭寶清委員，都說過去擔任立委從中央拿很多資源，確實桃園在升格之後，中央政府大力支持，未來若是鄭文燦繼續當第三任，大家相信會延續，但現在是鄭運鵬要選，應該要主張自己的政策，而非只是延續第三任，呼籲鄭運鵬「好好做自己」。

賴香伶也擔心，年輕人最擔心的住宅問題，都沒見到藍綠提出自己的政見，另外鄭寶清對1280通勤月票過去也沒提，突然在政見發表主張降到1000元，讓她聽了也是心驚驚。強調政見在願景白皮書提出八大面向，針對房價問題、垃圾問題、勞工問題等桃園民眾最在意的問題一一提出解方，強調桃園市是勞工大市，未來產業都需要勞工，產業該要投資勞工善待勞工。

「抄政見不要只看表面！」賴香伶也說，自己最早提出1280＋減輕通勤族的負擔，受到迴響，她認為好的政見大家願意參造當然很好，但不是亂開支票，自己主張事先整合台鐵系統，未來桃捷加進來，也能救桃捷每月虧1億的岌岌可危財政問題，她也提到畢竟現在很多年輕人都認為桃捷不是桃園的捷運，強調認真的候選人要有負責任作法，自己沒有中央的支票補助，但從雙北的經驗，桃園約需要7億是可行的。

賴香伶也說，針對桃園人高房價、交通、低薪等年輕人在意的問題，張善政、鄭運鵬兩人都沒提出任何主張，呼籲讓新人、新政黨走向共好。

政見發表都會在北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開（https：／／reurl.cc／zrNpgk），讓民眾回看。