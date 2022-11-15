與中華民國關係深厚的史丹佛大學胡佛研究所(Hoover Institution at Stanford University)最近舉行一年一度的「台灣會議」，其中台灣的能源安全也是主要議題之一，政府派的官方代表仍然暢談台灣的廢核經驗，以及廢核並不導致台灣缺電，結果主持人非常不客氣的批評「簡直瘋狂」，而且強調這不是失言，而是忠言逆耳的警告。

國立清華大學工程與系統科學系的葉宗洸教授，在臉書上分享這段經驗，他接受主辦單位的邀請，參與台灣會議的第5部分：《全球氣候變化下的台灣經濟確保》(Taiwan's Economic Security in a Changing Global Environment)，來自台灣的與會者除了葉教授之外，還有其他兩位官方代表，其中一位是前經濟部長，現任無任所大使鄧振中。

葉教授也頗好奇，為何在官方代表與官方建議人員之外，還另外邀請他來與會？主辦人告知，因為議題5(Panel 5)的主題是台灣能源，於是從Google上搜尋合選人選，「結果顯示我最符合他們期望的條件」。

原來智庫研究人員不僅說中文、讀中文，還會看台灣各大報每日的讀者投書。在官方推薦一位（反核）與會代表後，智庫對於台灣能源不想只聽一方說法，於是決定自行邀請一位非官方人士與會。美國相當擔心台灣的能源問題，也直接點名對TSMC(台積電)的關注，很希望聽一聽「官方以外的專家聲音」。

葉宗洸教授表示，這個安排真是神來之筆，因為就在反核代表的官方「不缺電」報告完畢後，葉教授隨後上場就剛好吐槽，「事實上，台灣官方根本不重視能源安全，只會以空洞的話術粉飾太平，「根本就把能源安全踩在腳底下」。

葉教授在報告中表示，台灣的供電一點都不安全，政府所稱的太陽光電接替，其實反而造成電力更大的波動，也就是在傍晚出現「第2尖峰」，但官方仍然不願面對，仍然堅持廢核。

沒想到，主持人做總結時，直接拿加州缺電，必須重啟核電當例子，一起加入吐槽台灣官方代表的行列，話說的還很重，在議題結論時，直斥「台灣淘汰核能簡直“瘋狂”」，包括鄧振中在內的官方代表，沒有敢對智庫主持人的斥責有所反駁。

在會議中，主辦方多次引用網飛諷刺劇「千萬別抬頭」(Do Not Look Up)，來形容主政者的剛愎自用與鴕鳥心態，葉教授感嘆地說：「我提出的看法與建議，我們的政府不聽；不知美國智庫的話，政府聽不聽？」