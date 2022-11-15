桃園市市長選舉公辦電視政見發表會今天舉辦，國民黨桃園市長候選人張善政表示，他在桃園工作12年，是桃園改變他一生，若不是宏碁、Google的經歷，就不會有現在的張善政。指桃園建設很多，但是塞車問題、公共工程品質不佳，若他當選，會用開放、成熟態度解決桃園問題。

張善政說，他在桃園工作12年，是桃園改變他一生，若不是在宏碁、Google桃園龍潭的經歷，就不會有現在的張善政。若他能當選，會用畢生累積的經驗、知識回報桃園，張善政提到，現在的桃園比當初在龍潭工作時成長許多，但是也出現新問題，桃園人口大幅成長，車輛變多，讓民眾飽受塞車之苦。公共運輸、人行道不足，宜居的城市不該讓市民寸步難行。

對於桃園消防、治安，張善政說，蘆竹美福大火燒21天，附近居民忍受惡臭也是21天，前不久桃園中壢驚傳詐騙集團，很多年輕人被囚禁、凌虐，甚至有人往生。很多市民擔心自己安全。桃園建設很多，但是品質有無兼顧？啟用3年蘆竹國民運動中心上百缺失，八德國民運動中心羽球場才3級地震天花板就崩落，還登上國際新聞，桃園公共工程品質真的需要改善，要提升市政品質，他有明確規畫。

張善政提到，交通方面針對市民跨縣市需求，提出1280月票，讓市民通行雙北沒有負擔，這項政策有詳細財政配套，就算中央不補助也不跳票，如果中央願意補助，足夠資源會讓月票涵蓋雙北捷運跟公車，讓1280成為全台通行最廣票證。此外桃園市大眾運輸必須優化，如幸福里程30公里政策，也會強化公車服務品質，鼓勵汰換老舊公車，只有大眾運輸物美價廉，讓市民願意搭乘，桃園塞車才會解決，人行道要增倍、防撞設施。

另外，追求公共工程品質方面，還有預算效率，可以節省可觀經費，如提出婦幼局，加大婦女照顧，產婦在桃園計程車補助、心理諮商。公托數量增倍，營養午餐全額補助。張善政強調，桃園是還在成長的城市，會用開放、成熟態度解決桃園問題。