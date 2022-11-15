前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）自從宣布加入T1聯盟桃園雲豹後便立即飛來台灣，昨（14）日晚間更現身桃園某夜市，狂嗑台灣美食，而他也在不知情的情況下，也品嚐到台人最愛的「七里香肉串」，但當他知道真相後也立即變臉、崩潰，狂飆粗話，讓全場笑翻。

「魔獸」霍華德來到台灣後，所到之處都受到大批粉絲的歡迎及愛戴，而他在昨日晚間也開啟直播與粉絲們互動，分享他在桃園某夜市品嚐在地美食的過程。霍華德除了大嗑蚵仔煎，在店家牆上留下簽名外，還體驗驗打彈珠、射飛鏢、夾娃娃機等夜市小遊戲，甚至大方與粉絲們合照，將現場擠得水洩不通。

而值得注意的是，有一名網友當天也在現場，事後在爆廢公社PO出霍華德吃「烤雞屁股」的影片，霍華德吃下一口後不斷滿意點頭，詢問攤位老闆「chicken？（雞肉嗎？）」，攤位老闆則笑著回應「chicken ass（雞屁股）」，讓霍華德當下立刻變臉反問「chicken ass？」，之後崩潰且不敢置信地大吼「chicken ass！Oh~Shxt！」，一旁保鑣見狀也忍不住掩面笑了出來，逗趣的反應讓在場民眾全笑翻。網友看到後也紛紛在底下留言「好好笑」、「有機會吃看看臭豆腐」、「哪間食品廠商可以找他拍廣告，效果一定很好」、「帶他去吃臭豆腐」、「真的會笑死」、「吃了才問是甚麼鬼感覺也是帶種」，意外引起網友熱烈討論。