麗寶OUTLET六周年慶最後倒數，特賣活動豐富今年底最後一波搶好康。（麗寶樂園提供）

麗寶OUTLET MALL全台獨家FILA特賣會，最低一折起，天天有新貨。（麗寶樂園提供）

麗寶OUTLET MALL六周年慶搶好康，最後倒數五天！麗寶樂園表示，館內百大品牌搶倒數加碼，日本品牌SIMPLE LIFE結束代理服飾2折起，Triumph黛安芬內衣優惠買2套送3套；周末假日還有街頭藝人大匯演，包括超高人氣「李科穎」、「羅小白」等輪番上陣，及外國舞者精彩華麗耶誕慶典大遊行，逛街購物還能欣賞精彩演出感受濃濃耶誕氛圍。

麗寶樂園指出，六周年慶搶好康，館內百大品牌加碼特賣優惠，包括全台獨家FILA運動用品特賣會1折起、PALLADIUM帆布零碼短靴獨家價只要390元，Bon Voyage雪靴出清價每雙399元、法國特福TEFAL鍋具下殺2.9折起、bodum福利品4折出清；快趁歲末搶好康，錯過要等明年。

周年慶期間麗寶OUTLET MALL不少新櫃登場，特別推薦十二月粥品旗下新品牌「月令12．私房粥品」，即日起在麗寶OUTLET MALL B區3F，使用來自台東擁有完整產銷履歷的關山皇帝米，搭配台灣各地的節令食材感受當季美味；及擁有多個迪士尼、漫威等國際品牌授權的「野獸國」，即日起快閃登場。

麗寶樂園表示，消費滿額回饋加碼送，即日起至11／20於麗寶OUTLET MALL憑當日消費發票滿3000元就可抽TOKUYO按摩椅、iPhone14、SHARP 50吋4K連網液晶電視、麗寶福容大飯店住宿券等多項好禮，滿6萬元送2000元禮券；周年慶正值台中購物節檔期，凡在麗寶樂園渡假區消費，上網登錄金額即享五倍累計優惠，有機會抽中麗寶集團精品好宅。

麗寶樂園強調，耶誕新年城即日起開跑至2／28，除包括主燈米娜瓦之樹等三大燈區為最大亮點，周末假日還有耶誕慶典大遊行，由踩高蹺的耶誕老人帶領胡桃鉗士兵、舞動彩帶的耶誕精靈帶來精彩舞蹈；還有集結20多組街頭藝人街藝大匯演，在麗寶OUTLET MALL中央運河、星巴克鐘樓、休息站廣場輪番帶來歌唱、雜耍等豐富表演。