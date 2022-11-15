國民黨高雄市長候選人柯志恩（車上右二）15日到路竹區車掃。（林瑞益攝）

藍營去了了？旗美車掃意外曝選情憂慮 柯志恩坦言「這件事」國民黨要檢討 @中時新聞網 ​

國民黨高雄市長候選人柯志恩於14日在大旗美地區車掃時說，藍的現在都去了了，柯志恩今（15）日在到路竹區做車掃前說，她承認國民黨過去疏於照顧南部，與北部相較，南部的配給比較弱，都靠市議員在地方經營、扎根，國民黨需要深思檢討。

柯志恩上午表示，她於10月30日在大榮高中造勢就對民眾說，過去國民黨對南部的經營不夠積極，從她開始就要經營南部，這是事實。

柯志恩說，昨天江啟臣南下輔選，兩人本來就很熟，她也剛從茂林回來，感受到國民黨在大旗美地區沒有資源與人力，有很大的努力空間。自己有感而發，大家過去是藍營的基本盤，在資源不對等的狀況下，還需要努力。

國民黨高雄市議員候選人鄭東元說，民進黨的市議員候選人見縫插針，柯志恩說的是事實，再給民進黨執政下去，絕對是「去了了」。前市長韓國瑜才當選就被發動罷免，之後為了幫高雄爭取經費，所以才去選總統；因為顏色不對，高雄無法爭取經費建設。