雙11電商購物節及百貨公司周年慶剛告一段落，二手精品網站拍拍圈PopChill就發現不少網友懊悔買太多，因此將過度消費的精品放在二手精品網站上求售，PopChill近日的品項就爆增二倍。
今年雙11購物節，各網站再度端出最殺優惠，許多剁手族禁不起誘惑，不小心衝動性消費，一買就買太多，經過了一個週末，就懊悔不已。
二手精品買賣平台PopChill拍拍圈表示，雙11的隔兩天（13日）就感受到剁手族的後悔，以13日為例，賣家單日上傳數較平日成長215％，觀察發現，消費者所銷售的精品，不外乎是雙11衝動購物的產品，也有不少人將前一個月百貨公司周年慶不小心多買的商品，也拿到此平台上銷售。
PopChill表示，近期上架的品項，可以發現Coach、小CK等輕奢品居多。Coach在雙11檔期後，賣家上傳新增數是就較平日增加了228%。小CK則是成長195％。
PopChill表示，以頂級奢侈品牌來說，近乎全新的包，在二手市場平均售價為原價的7折，7成新的包，平均售價就只剩下原價的3成。單價較低的精奢品牌，保值效果則更差，即使近乎全新，平均售價也只有原價的5成。該公司表示，隨著年關將近，尾牙及年關斷捨離，都會為二手精品銷售平台帶來一波產品上架的高峰。
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