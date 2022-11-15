《中國新聞周刊》15日報導，《二十條措施》發布以來，多地宣布了有關核酸檢測的精準化防控措施。

據大陸財聯社消息，14日致電官方石家莊12345及衛健委12320熱線，工作人員證實自15日起，石家莊關閉市內免費核酸檢測網點。多地也有類似舉措，病毒學家說，這是積極的改變，盡量不做全員核酸，能少測就少測，這是往科學防控、精準防控走。如果感染確診數目很小的時候，全員核酸就是大海撈針。

大陸央視網昨傍晚報導，目前石家莊確實不要求全員強制核酸檢測，只對重點人群及重點工作崗位施行核酸檢測。另據第一財經報導，石家莊地鐵和公交方面自15日起不再查驗核酸有效期，除重點場所外不再查驗72小時核酸證明。

大陸國務院聯防聯控機制11日發布優化疫情防控工作的《二十條措施》，對全員核酸規定，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

《二十條》發布以來，多地宣布精準化防控措施。11日當天，海南三亞宣布取消區域全員核酸檢測。12日凌晨，陝西省鎮坪縣宣布取消當日的縣城區第十六輪全員核酸檢測。13日，吉林省延吉市宣布14日起停止全員核酸檢測工作。此前，延吉市於7日決定，在8日~14日期間，按照指定街鎮，開展七天一輪全員核酸檢測。

12日，福建省福州市提出 12日至15日上午，每日開展區域核酸檢測；鼓樓區、台江區、晉安區、閩侯縣、高新區不再進行區域全員核酸檢測。14日凌晨，合肥發布全市進入常態化疫情防控階段，原則上暫不再按行政區域開展全員核酸檢測。上海13日下午發布「優化防控7條措施」包括一般不再按行政區域開展全員核酸檢測；中小學（含中職校）和托幼機構每周一、三、五進行校內核酸檢測。

在醫療系統，核酸檢測也有新調整。多家醫院近期發布公告稱，為杜絕人群與醫療機構人員交叉感染，取消院內核酸「願檢盡檢」，僅向院內工作人員、就診患者及陪護人員等提供核酸採樣服務。

《中國新聞周刊》報導，一名病毒學家說，這是積極的改變，盡量不做全員核酸，能少測就少測，這是往科學防控、精準防控走。如果感染確診數目很小的時候，全員核酸就是大海撈針。

流行病學專家姜慶五表示，把整個行政區域當作疫區全員核酸篩查，雖有積極效果，但花費人力物力很大。如今，有目的的篩查是個進步。

目前，在大陸有疫情發生地方，快速檢測、快速發現感染者依然是防控重點。

《中國新聞周刊》報導，北京市政府14日相關會議指出，當務之急是盡快處置疫情。朝陽區是重點區域，市衛健、疾控等部門要加大支持力度，把力量壓到防控一線。重點關注社會面篩查病例，準確研判疫情發展態勢，堅持以快制快，有針對性採取更為堅決果斷的措施，儘快切斷病毒傳播鏈條。

《中國新聞周刊》報導，一名不願具名的公衛專家稱，大規模核酸檢測給不少地方財政帶來很大的壓力，而且因為採樣人員長期高負荷運轉，現在核酸採樣的規範性已經面臨挑戰，到了需要做出調整的階段。

「總的思路是集中有限力量去對付最大的勁敵。」他表示，不過現在《二十條措施》剛剛頒布，這一階段各地還在摸索核酸檢測政策，接下來會不會疫情反彈、民眾接受程度如何等等，都還需要進一步觀察。

在發生疫情的地方，前述病毒學家建議，也可以多測抗原，因為抗原的成本低、比較簡便。完成第一波人員篩查之後，再有重點地開展核酸檢測，找出感染者，這樣才能「好鋼用在刀刃上」 。實踐證明也是可靠的。