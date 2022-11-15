古益弦的競選政見中提到智障當選、做事不智障，引發網友熱議。（翻攝自中選會／李京昇苗栗傳真）

九合一大選倒數，目前在中選會網站或各縣市網站，都能看到選舉公報，以及各級候選人經歷，其中苗栗縣頭份民生里一名里長候選人古益弦，他自稱領有輕度智能障礙手冊，並稱「本人當選全家服務，我哥哥開機車行，店面開著，隨時有事，隨時找得到人！」、「智障當選、做事不智障！」。對此，苗栗縣選委會15日證實，確實有此候選人，並依選罷法審核其參選條件，古益弦是符合資格的候選人。

古益弦的選舉公報上學歷是苗栗特殊教育學校頭份國中特教班啟智班畢業，其經歷為溫氏宗親會特助、機車行助理、苗栗縣智障福利協進會會員。而在他的政見中寫說，「看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障！所以我出來選，選上認真做，沒選上沒關係，就是選高興的！智障當選、做事不智障！民主社會，弱勢出頭天」。古的選舉政見從14日晚間開始引發網友討論，大家都說「比起抄襲論文，這個好太多了」、「這個一定要投」、「炸翻全台灣的候選人！」等語

苗栗縣選舉委員會指出，古益弦的相關資料都有符合選罷法規定，選罷法中也並無排除身心障礙者，身心障礙者跟ㄧ般人一樣經過審核仍可參選，根據選罷法26、27條，曾犯貪污罪經判刑確定、軍事學校學生、服替代役之現役役男、現役軍人、各級選舉委員會之委員、監察人員、職員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選舉事務人員及投票所、開票所工作人員等身分理由才不得參選。