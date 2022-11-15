新北市長選前之夜爭論持續，民進黨新北市長候選人林佳龍陣營堅持要辦在板橋區區運路，緊鄰新北市長侯友宜的板橋第一運動場前廣場。周邊住戶今在在板橋區議員候選人葉元之、與三蘆選區議員候選人林鼎超陪同下喊話，強調兩陣營都在這邊辦，他們擔憂人潮擁擠會有衝突，盼候選人能用大智慧解決。

葉元之表示，林佳龍借不到區運路，卻向支持者喊話「不見不散」有多荒唐，侯友宜很早就借板一前廣場，林硬要在區運路，就是想要製造衝突、激起選前對立， 學8年前游錫堃操作場地問題，相當不道德。

葉元之說，林佳龍已經借到板橋第二運動場，公館街路權也都在申請，區公所也準備要通過，為何還要硬到區運路，到底是安什麼心？

葉元之表示，林佳龍說找不到其他地點，他幫林找了土城、三重、汐止、泰山體育場，還有新莊陽光草坪，「我隨便問都問得到」，林佳龍根本沒去找，罔顧住戶權益，呼籲有良心的議員一起反對。

周邊大樓陳姓副主委表示，身為周邊住戶只有兩個訴求，一是安全，第二就是不要阻擋交通 ，今天說很實在「選舉就選舉，不要擾民」，若都辦在這，兩邊人都過來，住戶就要繞道，更不曉得他們會不會發生衝突。

周邊大樓江姓主委說，如果兩邊都在這邊辦，加上耶誕城人潮眾多，可能會有安全問題，人員擁擠也可能產生衝突，應該加派警力，呼籲候選人們應該用大智慧去想辦法解決。

林鼎超也說，南韓梨泰院事件造成150多人死亡， 選前最大造勢活動辦在一起，明明已經有南韓前車之鑑，為何林佳龍沒有放在心上？

林鼎超也說，前幾天蘇貞昌到台中輔選，交通管制引發民怨， 林佳龍也沒有放心上，百思不得其解已經借到板橋第二運動場，為何還要搶板一，板一搶不到，又一定要擠在區運路，塑造受害者形象，但實際上是「腳踏兩條船」，跟林本來要選北市，勉為其難選新北一樣，呼籲林佳龍懸崖勒馬，不要影響大家人身安全。