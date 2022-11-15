律師江東原、葉大慧及魏君婷在2017年遭台灣高等法院法官審理另案時，發現3人以鑑證方式幫助吸金因此告發，檢方起訴後，台北地方法院將3名律師依違反銀行法之非法吸金的幫助犯各判刑1年2月到1年11月徒刑，各獲緩刑2年到4年。可上訴。

江東原被判刑1年2月，緩刑3年，向公庫支付40萬元；葉大慧判刑2年，緩刑5年，向公庫支付60萬元；魏君婷判刑1年11月，緩刑4年，向公庫支付55萬元，犯罪所得沒收。

這起案件是因高院法官審理吳國昌找部屬、親友擔任人頭股東與負責人，成立中信昌公司，從事「以租代售露營車加盟專案」等業務，非法吸金24億多元，法官審理時認定，律師江東原、葉大慧及魏君婷以不實契約鑑證行為幫助吸金，罕見地告發3名律師。

台北地檢署偵結後認定，江東原等3名律師以每件1000元報酬，為中信昌公司以律師身分鑑定契約合法，使投資人信任中信昌公司是合法的收受存款，其中江東原的鑑證契約231份、葉大慧1298份、魏君婷1431份，以違反銀行法29條非法吸金的幫助犯起訴。