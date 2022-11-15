大陸晶片業遭美國政府強力制裁，在缺少外國設備與技術的狀況下，面臨未來無法提升製程能力的危機，不僅如此，大陸半導體人才紛紛轉往未受制裁的領域發展，更成為大陸晶片業急需解決的問題。

金融時報報導，大陸晶片製造商無法與美國設備廠合作後，選擇將訂單轉給國內或日本廠商，但大陸半導體設備廠也面臨缺少外國零件與技術的問題，處境相當困難。

不具名的中微半導體設備工程師表示，「我們的產品只有組裝的部分是在大陸，其餘都需要國外的技術與零件，光限制零件就足以讓我們窒息。」種種狀況突顯大陸廠商要取代美國廠商的困難，且雙方本來在技術實力上就有差距。

不僅如此，除了缺少外國技術與零件外，還得面臨人才快速流失的問題，一位上海獵人頭公司高層表示，「大陸設備廠還要擔心研發團隊的穩定性，因為我們收到很多工程師詢問跳槽到未受制裁產業的機會。」

此外，由於美國制裁的限制，部分晶片製造商未來的擴張計畫出現改變，將會讓大陸半導體設備需求下滑，Jefferies分析師預測，尤其在記憶體晶片領域的發展可能受限，未來幾年的設備需求將大幅下降。

整體而言，美國制裁將全面打擊大陸晶片業發展，不光是無法生產先進半導體或相關產品而已，整體供應鏈都會受到嚴重衝擊。