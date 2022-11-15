股神巴菲特所屬的波克夏公司上季首度買進41億美元（折合約1280億台幣）的台積電ADR，這是波克夏對科技領域罕見的一次重大投資，因此格外引發市場關注。無獨有偶，避險基金老虎全球 (Tiger Global) 最新提交的持股報告也顯示，第三季新建倉做多132萬股的台積電ADR，並暫停中概股的新投資，包括清倉中國電動車業者小鵬汽車和減持中國電商巨頭京東股票。

綜合外媒報導，避險基金老虎全球基金 (Tiger Global) 週一向美國證券交易委員會 (SEC) 提交第三季持倉報告，今年第三季買進132萬股的台積電ADR，並持續縮減中國曝險部位，包括清倉清倉小鵬和減持京東股票，過去重押中國科技股的老虎全球，如今持股出現明顯調整。

台積電ADR今年迄今下跌39.49%，吸引避險基金逢低買進台積電ADR股票，其他包括索羅斯資本市場也新買進約30.7萬股台積電ADR，價值約207萬美元。目前統計19大避險基金中，有4家加碼台積電ADR，總計約買進6214萬股，其中波克夏占最大手筆。

波克夏大買台積電ADR，激勵台積電ADR盤後股價最高勁揚逾6%，台股現貨方面，盤中大漲42元至487元逼近漲停。