立法院財政委員會明天審查《所得稅法》第14條及第17條條文修正草案，全國教師工會總聯合會今表示，國家稅制與立法均應與時俱進，如國民的職業年金保費與商業保險之保費均可免稅，攸關國民老年經濟安全且為強制提撥之基礎年金保費卻必須扣稅，顯然必須加以檢討。

依現行《所得稅法》，屬於年金制度第二層之「職業年金」，包括勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用相繼採取免納入所得繳稅，而屬於第三層之自購商業保險每人每年也有24000元的保險費可以列舉扣除，相較之下，屬於第一層之「基礎年金」，無論是參加勞工保險、公教人員保險、軍人保險之國民，其所繳之保險費用反而難以免稅，實屬矛盾。

全教總理事長侯俊良表示，公保提繳費用直接從薪資中扣除，非屬自由運用之財產，而是繳給政府稅捐的一部份，所以不應該再納入所得計算而形成一筆收入被剝二層皮的情形。

再者，年金制度第二層的勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用相繼採取免納入所得繳稅，而且屬於第三層的自購商業保險每人每年有24000元的保險費可以列舉扣除。

侯俊良說，倘若第二層、第三層年金保險費用皆享有免稅優惠，第一層的年金保險更應該免納入所得繳稅方符合比例原則，而非與第三層的自購商業保險去爭搶2萬4000元的免稅額。若公保強制提繳的費用納入2萬4000元的額度內計算，等於是把原本的額度大幅減縮，在政策上鼓勵自購人身保險的美意也大打折扣。

立委費鴻泰委員指出，現行的《所得稅法》明顯不符比例原則，民眾依公教人員保險法、勞工保險條例、軍人保險條例規定繳付之保險費用，非屬自由運用之財產，理應不納入所得計算而形成一筆收入被剝二層皮之情形，商業保險保費可以免稅，而國家基礎年金保費反而必須納入個人所得之情形，顯然有失公允，亟待修正。