台灣跆拳道女將羅嘉翎在2022年世錦賽改寫生涯最佳成績，她一路踢進決賽才敗給大陸女將駱宗詩，獲得57公斤級銀牌！羅嘉翎先前在成年組最佳成績是東京奧運銅牌，她在2019年世錦賽16強止步，2021年世錦賽因為疫情停辦（原在江蘇省無錫），今年在墨西哥瓜達拉哈拉市重開。羅嘉翎表現精采，包括8強賽踢落東京奧運金牌佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic），甜蜜復仇最後抱回銀牌。

駱宗詩是2018年亞運金牌、2018年亞錦賽銀牌，她在亞錦賽決賽敗給同胞周俐君。東京奧運時，周俐君8強戰輸給難民團女將阿里薩德（Kimia Alizadeh，來自伊朗），羅嘉翎則是在16強、8強戰先後擊退韓國與加拿大韓裔女將，直到準決賽以大差距敗給美國女將佐拉蒂琪（金牌得主）。特別是後來的銅牌賽成為國民觀戰焦點，羅嘉翎擊退尼日女將耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），一戰成名讓「國民女友」之名享譽全台。

今年賽事改為3回合新制度計分，美國女將佐拉蒂琪在奧運後因傷所苦，加上羅嘉翎技巧精進，這次相遇她已經不是羅嘉翎的對手。東京奧運的韓裔女將Skylar Park再度於16強碰上羅嘉翎也被打敗。駱宗詩在決賽以2比1、1比1連拿兩局摘金（得分相同時由積極進攻的一方獲勝）。