受到消費減少以及進口大增影響，日本7到9月GDP季增年率出現負成長1.2%，創一年多來新低，也比路透社彙整的預估值1.1%要少很多。若與4到6月相比，日本上季GDP也是季減0.3%。

日本經濟成長上季意外衰退，疲弱日圓當然脫不了干係，尤其在9月期間頻頻走貶，時不時就創32年新低價位。對取料依賴進口的日企來說，若不能適當轉嫁多出成本，日圓貶值也代表獲利衰退。

日圓孱弱，進口的燃料以及食品變貴下，當地民眾生活開銷變多，受薪家庭花錢就不敢大手大腳。這個全球第3大經濟體，上季民間消費雖小增0.3%，高於路透社彙整預估值0.2%，但明顯較4到6月1.2%要小很多。

日本經濟現在要面臨的問題不少，像是新冠病毒已進入冬季好發期，外界擔心第8波疫情已儼然成形。還有，當地通貨膨脹有增溫跡象，9月還一度飆至30多年新高。故日本上班族的實質薪資，從4月開始已連續6個月都是減少的狀態。