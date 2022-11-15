中華電(2412)總經理郭水義暢談企業邁向淨零的永續領導思維，他以以E(Energy)提升能源效率、S(Scientific)科學化節能減碳、G(Generations)顧及下一代需求等三大角度，重新詮釋「ESG」，希望以科學化的方法，解決人類從工業革命以來因使用能源造成的地球暖化問題，為下一代打造適宜人居的環境及美好的未來。

郭水義談到，中華電透過兩項重點來邁向淨零。一為設定「遠大的目標」，中華電信已設定2030年範疇一至三的碳排放皆較2020年減半，且IDC機房全面使用再生能源及辦公場域淨零排放、2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標；二為「以終為始規畫路徑」，為達成2030年碳排放減半目標，中華電信規畫以推動「節電減碳」達到1/5減碳目標、使用「再生能源」進行4/5減碳目標，2040年RE100目標，「節電減碳」及「再生能源」占比約各半，終至2050年全面淨零。

郭水義總表示，中華電已規畫詳細的減碳具體作為。範疇一方面，中華電擁有數量龐大的電信工程車，未來將逐年拉高工程車採用電動車的比率；範疇二的部分，主要以科技化方法節降網路機房耗能，包括提升IDC機房電力使用效率以利有效節電，2024年初透過3G汰停達成每年節電約1億度，PSTN IP化也可協助達成每年節電約1.9億度，5G C-RAN則可每年節電約1.3億度。此外，中華電信同時加入國際組織IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)，與國際大廠攜手，研發更省電、更高傳輸容量、更低延遲的全光化網路。再生能源採購方面，2026年前以短期合約為主，2026年後離岸風電到位，將洽談CPPA長約；範疇三將著力於擴大綠色採購和帶動供應鏈共同減排。

郭水義強調，根據多方資料顯示，各企業的範疇三碳排放占比均達2/3以上，台商應將「淨零碳排」視為商機而非負擔，若能數位轉型成功，不僅環境能永續，企業將更具競爭力。