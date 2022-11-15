很多人在感情中，即使分手後還想挽留對方，畢竟曾經愛過，已經適應了對方的存在，而無論是什麼原因，但都為時已晚，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、處女座、天蠍座一旦分手態度就會非常堅決，因為心中已想清楚不適合再繼續交往下去，所以寧願痛快分手不回頭。

▍雙子座

雙子座如果要分手，就代表著不再能給他們戀愛的樂趣，或者說他們覺得在一起很累，而無論是什麼原因，都會讓雙子座無法回頭，即使是看在曾經相愛的份上，暫時復合，但他們不會去努力修補關係，而是放任自己的態度變冷。

▍處女座

追求完美的處女座，既然說要分手，就代表有無法修補的裂縫，很多的努力就像打了水漂一樣一去不回，如果拖拖拉拉、對方不肯放手，會讓處女座變得暴躁，看不過去的地方更多，對對方也會不好。

▍天蠍座

愛恨分明的天蠍座，拿分手開玩笑的可能性很低，他們做事很有主張，考慮很多，因此做決定的態度也很堅決，如果天蠍座有心分手，肯定是在心裡想清楚了，認定了感情不再適合自己，從說出分手的那一刻開始，天蠍座已經有了新的人生計劃，已經往前走了，就算回頭也不再是原來的那個人了。