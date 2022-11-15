立法院今天（15日）三讀通過《停車場法》部分條文修正法案，明定公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，且保障孕婦及育有6歲以下兒童者停車位及電動汽車充電專用停車位。

立委認為鑑於我國擬於2040年全面禁售燃油車，屆時燃油車將於國內禁售，所以健全國內電動車環境為重要施政目標。近2年國內電動汽車掛牌數增漲184％，顯見電動車已成為民眾購買汽車之選項，然國內整體環境對電動汽車發展未臻完善，為及早因應電動汽車普及化，政府應超前部署，在公有停車場設置一定比例之充電設施。另外，有鑑於孕婦及育有6歲以下兒童者於專用停車位屢遭占用，但現行對占用違規之業者通報責任卻無法源依據，建議有任意停放者，停車場經營業應儘速通報主管機關或警察機關。

三讀條文明定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施。汽車駕駛人於公共停車場，應依規劃之位置停放車輛，如有任意停放致妨礙其他車輛行進或停放者，主管機關、警察機關或停車場經營業得逕行將該車輛移置至適當處所。如為占用身心障礙者專用停車位、孕婦及育有6歲以下兒童者停車位及電動汽車充電專用停車位者，停車場經營業應通報主管機關或警察機關。