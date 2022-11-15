美國總統拜登和中國國家主席習近平今天藉出席印尼峇里島的G20峰會舉行場邊面對面會晤，是拜登就任以來兩人首度會面。拜登會後表示不認為中國有立即犯台企圖。

以下綜合法新社等外電所整理的6大重點。

● 台灣問題未解

拜登表示，他認為中國「沒有立即侵犯台灣的企圖」。不過兩人雖發表友好聲明，對於這場僵局卻沒有新說法，台灣問題依舊是一顆潛在的不定時炸彈。

拜登說：「我們致力維持台海和平與穩定。」華府一直用這句話來表示美方希望台海維持現狀。

中國官媒新華社報導，習近平提到「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」、「台獨和台海和平穩定水火不容」、「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處」。

● 見面三分情 雙方營造回暖

對於雙方而言，這次會晤標誌華府和北京的言辭交鋒暫轉為更加和緩的基調。兩人握手和寒暄後回憶起彼此交往的歷史。

習近平說：「自從您擔任總統以來，我們透過記者會、電話和書信溝通，但這些都無法取代面對面交流。今天我們終於有了這場面對面會談。」

拜登也呼應說：「面對面討論幾乎無可取代。如您所知，我致力於維持您和我之間個人及雙方政府所有部門的溝通管道暢通無阻。」

● 反對俄用核武

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年2月入侵烏克蘭後，外界紛猜測中國會提供俄國何種政治、經濟甚或軍事援助，但到目前為止看起來「並不多」。

法新社報導，在峇里島舉行的會談中，拜登和習近平都有共識的一點，是克里姆林宮在蒲亭揚言動用核武方面不會得到支持。

美方透過會議聲明表示，拜習兩人強調「反對在烏克蘭境內使用，或揚言使用核武」。

● 重返氣候危機合作

美中在這方面取得一些成功，計劃恢復聯合作業，引導世界實現聯合國緩解全球暖化的目標。出於美國支持台灣的憤怒，中國先前中斷相關聯繫。

拜登談到「針對需要我們雙方合作的迫切全球問題共同努力」；習近平則宣告「人類社會面臨前所未有的挑戰，國際社會普遍期待中美處理好彼此關係」。

● 拜登拉北京共遏北韓

拜登告訴習近平，中國有「義務」阻止北韓進行核試，否則美國可能不得不加強東亞亞的軍事存在，「我們將不得不採取某些更具防禦性之舉，儘管這不針對中國」。

● 絕無新冷戰必要

根據中方對這場會談描述，習近平告訴拜登中美兩國「共同利益不是減少了，而是更多了」。

據報導，習近平表示，北京當局「從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國」；拜登也堅定表示，他「絕對」認為「不需要新冷戰」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111115